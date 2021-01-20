Nevşehir’de tarihi eser operasyonu

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde şüpheli A.U. isimli şahsın iş yerine ve ikametine operasyon düzenlendi.

İş yerinde yapılan aramada 40 adet sikke, 20 adet obje, 11 adet yüzük, 7 adet farklı figürlerin bulunduğu kolye, 2 adet ok ucu, 2 adet küpe, 1 adet mühür, 1 adet çan, 1 adet haç, 1 adet arma, 1 adet mavi renkli taş, ikamette yapılan aramada ise 2 adet kırık bilezik, 1 adet minyatür tekerlek olmak üzere toplam 90 parça tarihi eser ele geçirildi

Gözaltına alınan A.U. ile ilgili Kültür Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet etmek suçundan soruşturma başlatıldı.

Ele geçirilen eserler Nevşehir Müze Müdürlüğüne teslim edildi.