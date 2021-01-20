O ilde karga istilası! Profesörden açıklama...

Bu karga türlerinin güvende olmak için kimsenin ulaşamayacağı yerlerde yuvalandıklarını da belirten Prof. Dr. Adızel, "Bunlar genelde köpeklerin, tilkilerin ve insanların kolay ulaşamayacağı, kendini güvende hissettiği kavak ağacı benzeri yüksek ağaçlarda yuvalanırlar. Olay tamamen güvenlikle ilgilidir. Ayrıca kavak ağacının yuva malzemesini yerleştireceği çatalların fazla olması nedeniyle bu bölgede kavak ağacını tercih ediyorlar. Eğer kavak ağacı bulamazlarsa nadiren söğüt ve benzeri ağaçları kullanırlar" diye konuştu.

'SESLERİ VE DIŞKILARI RAHATSIZ EDER'

Prof. Dr. Adızel, kargaların toplu üreme alanlarının, şehir merkezine yakın bölgelerdeyse sesleri ve dışkılarının rahatsız edeceğini de belirterek, "Bunların çok fazla tarıma zararlı olduklarını söyleyemeyiz. Ekin kargası bilakis faydalıdır. Cüce karga zaman zaman bitkisel beslense de daha çok yaban ortamlarını tercih ederler ve hayvansal besinlerde var. Çözümüne gelince eğer siz bağınızda bahçenizde bu hayvanların kesinlikle zarar verdiğine eminseniz 2 çeşit mücadeleden söz ederiz. Biri teknik mücadeledir. Ses çıkaran cihazlar var. Bu cihazlar yardımıyla kargaları kovabilirsiniz ya da çok önemli bir zarar söz konusuysa kargaların geçemeyeceği güneşide engellemeyecek bir örtü serilebilir. Benim önereceğim, biyolojik mücadeledir. Bu kargaların sayıca fazla olmasında yine bizim suçumuz var. Çünkü bunların nüfusunun dengede kalmasında rol oynayan tilkileri, yırtıcı kuşları gördüğümüz her yerde öldürüyoruz. Bunların üzerinde avcı etkisini yapan ve nüfusunu dengede tutan faktörü ortadan kaldırdığımızda bunların sayısı hızla çoğalıyor" dedi.