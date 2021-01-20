Otel odasında öldürülen Ferdane Kurt'un oğlu: "Geç olmadan bir an önce haber versinler"

'ANNEM YOK' DİYE AĞLAYARAK OTELİ KALDIRIYOR

"Öğrendiğimiz kadarıyla gece 01.30.-02.00 sıralarında Cemil Yar isimli şahıs annemi çağırıyor mu artık, bilmiyorum, odaya çıkıyor annem. Orada iple boğarak öldürüyor. Kardeşim Emir 02.30 gibi uyanıyor. 'Annem yok' diye ağlayarak oteli kaldırıyor. Daha sonra Cemil Yar'ın odasına bakıldığında annemi odada buluyorlar" dedi.

"ANNEMLE OLAYDAN İKİ GÜN ÖNCE GÖRÜŞMÜŞTÜK"

Şüpheli Cemil Yar'ı görenlerin polise ihbar etmesini isteyen Bozkurt, "Şüpheli şahsı aramalar şu an devam ediyor. En yakın zamanda bulunacağından da şüphem yok. Ailesi, dostu, arkadaşı birisi saklıyorsa derhal ihbar etsinler, saklamasınlar. Geç olmadan bir an önce haber versinler" diye konuştu.

Ölmeden iki gün önce annesiyle konuştuğunu söyleyen Bozkurt, "Annemle olaydan iki gün önce görüşmüştük. Bize otelde kaldığını söyledi.

Kaymakam beyin iyi baktığını, durumunun iyi olduğunu söyledi. Annemle babam 9 yıl önce boşanmıştı. Annem 5 yıl önce dini nikahlı eşiyle birlikteydi. Ondan da 3 yaşında bir erkek kardeşim oldu. O eşinden de şiddet gördüğü için ayrılmıştı" dedi.

Öte yandan Ferdane Kurt'un 9 yıl önce ilk eşinden boşandığı ve 5 yıl önce imam nikahıyla evlendiği eşinden 3 yaşında bir oğlu olduğu öğrenildi.