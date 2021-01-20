Resmi tatil takvimi 2021! Bu yıl resmi tatil günleri ne zaman ve hangi günlere denk geliyor?

Resmi tatil takvimi ile tatil günleri belli oldu. Milli ve dini bayramların hafta içine mi hafta sonuna mı denk geldiği merak edilirken 2021 Kurban, Ramazan, Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan gibi tarihlerin de hangi güne denk geldiği sorgulanıyor. Yurt geneli milyonlarca vatandaş tatil günlerine göre planlarını değerlendirmek istiyor. Resmi tatil takvimi 2021: Bu yıl resmi tatil günleri ne zaman, hangi güne denk geliyor?

RESMİ TATİL TAKVİMİ 2021

2021 Resmi tatillerinin hangi günlere denk geleceği tatil planı oluşturacaklar için oldukça önemli durumda. Resmi tatil takvimine ilişkin tüm detaylı bilgiler şöyle;