Resmi tatil takvimi 2021! Bu yıl resmi tatil günleri ne zaman ve hangi günlere denk geliyor?

Resmi tatil takvimi ile tatil günleri belli oldu. Milli ve dini bayramların hafta içine mi hafta sonuna mı denk geldiği merak edilirken 2021 Kurban, Ramazan, Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan gibi tarihlerin de hangi güne denk geldiği sorgulanıyor. Yurt geneli milyonlarca vatandaş tatil günlerine göre planlarını değerlendirmek istiyor. Resmi tatil takvimi 2021: Bu yıl resmi tatil günleri ne zaman, hangi güne denk geliyor?
2021 Resmi tatillerinin hangi günlere denk geleceği tatil planı oluşturacaklar için oldukça önemli durumda. Resmi tatil takvimine ilişkin tüm detaylı bilgiler şöyle;
1 OCAK YILBAŞI Cuma günü
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI Cuma günü
1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ Cumartesi günü
12 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI ARİFESİ (YARIM GÜN) Çarşamba günü
13 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 1'NCİ GÜNÜ Perşembe
14 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 2'NCİ GÜNÜ Cuma
15 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 3'ÜNCÜ GÜNÜ Cumartesi
19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI Çarşamba günü
15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ Perşembe GÜNÜ
19 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI ARİFESİ Pazartesi (YARIM GÜN)
20 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 1'İNCİ GÜNÜ Salı
21 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 2'NCİ GÜNÜ Çarşamba
22 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 3'ÜNCÜ GÜNÜ Perşembe
23 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 4'ÜNCÜ GÜNÜ Cuma
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI Pazartesi
28 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ARİFESİ Perşembe (YARIM GÜN)
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI Cuma
Kurban Bayramı'nın 1. günü 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı'nın 2.günü 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı'nın 3.günü 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı'nın 4.günü 23 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı'nda resmi olarak toplam 4,5 gün tatil yapılacak.
Ramazan Bayramı'nın 1. günü 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı'nın 2. günü 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı'nın 3. günü 15 Mayıs Cumartesi