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Ruslar, 2365 metrelik zirvede '' türküsüyle oynadı

'da bir grup Rus tatilci, kar yağan 2365 metre yüksekliğindeki zirvesinde türküsü eşliğinde oynadı. O anların görüntüsü cep telefonu kameralarına yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 20.1.2021 14:30 Son Güncelleme: 20.1.2021 15:09 ABONE OL
Ruslar, 2365 metrelik zirvede 'Erik Dalı' türküsüyle oynadı

Türkiye'nin birçok kenti soğuk hava ve kar yağışına teslim olurken güneyin sıcak kenti Antalya'nın yüksek kesimleri de beyaz örtü ile kaplandı. Kemer ilçesi Tekirova Mahallesi'nde bulunan 2365 metre yüksekliğindeki Tahtalı Dağı'na kar yağdı.

Sosyal tesislerin de olduğu ve teleferikle çıkılan dağın zirvesine gelen Rus tatilciler, yerin karla kaplı olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı.Erik Dalı türküsü eşliğinde kar üzerinde oynayan Rus tatilcilerin o anları, cep telefonu kamerasına da yansıdı, sosyal medyadan paylaşılan görüntüler yoğun ilgi gördü.

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Ruslar, 2365 metrelik zirvede 'Erik Dalı' türküsüyle oynadı
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