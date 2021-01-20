Sağlık ekipleri 7 aylık bebek için seferber oldu

Yüksekova ilçesinde günlerdir yoğun kar yağışının etkili olduğu ilçede köy ve yüksek kesimlerde yollar kapandı. Yolların kapanması sonucu, Yüksekova ilçesine 14 kilometre uzaklıkta bulunan Değerli köyüne bağlı Köycük mezrasında yaşayan Kırmızıtaş ailesin 7 aylık bebeklerinin dün ateşi yükseldi.

Aile sağlık ekiplerini arayarak yardım isteyince, ekipler harekete geçti. İhbar sonrası İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri ve 112 sağlık ekipleri, 7 aylık Kırmızıtaş bebek için seferber oldu. Karla mücadele ekipleri 7 aylık Kırmızıtaş bebeğe ulaşmak için yoğun tipiye rağmen yolu açarak 112 ekiplerinin mezraya ulaşmasını sağladı. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından 7 aylık bebeği, ana yola yaklaşık 1 kilometre uzakta bulunan evden kucaklarda taşıyarak ambulansa getirdi.

Kırmızıtaş bebek, yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu Yüksekova Devlet Hastanesini yetiştirildi.