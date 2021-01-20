Samsunlu Öykü dünya birincisi

13-14 Ocak 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen yarışmada 3. ve 4. sınıflar kategorisinde 5 bin 162 öğrenci arasından 9 öğrenci, 5. ve 6. sınıf kategorisinde de 8 bin 106 öğrenci arasından 1 öğrenci, tüm sorulara doğru cevap verdi. 5. ve 6. sınıf kategorisinde 15 soruluk sınavın bütün sorularını doğru cevaplayan tek kişi Öykü Asya Göze oldu.

Öykü Asya Göze başarısını düzenli ve planlı çalışmaya borçlu olduğunu söyledi. 10 yaşındaki matematik dehası Öykü Asya Göze, " Sınavda 15 soru soruldu. Matematik öğretmenlerimiz beni ve arkadaşlarımı hem bu sınava teşvik etti hem de bizi özel çalıştırdılar. Sınava evde çok sayıda soru çözerek hazırlandım. Ektik olduğum konuları not alıp okulda öğretmenlerime sordum. Sınava benimle birlikte bir arkadaşım daha girmişti. Birinci olduğumu arkadaşım söyledi bana. Çok mutlu oldum. Sınav İngilizce yapıldı. Matematiği çok seviyorum. Bu sınava beni teşvik eden öğretmenlerime de teşekkür ederim" dedi.

Öykü Asya Göze'nin babası Dr. Taner Göze ise kızının çok küçük yaşlardan itibaren matematiği büyük ilgi gösterdiğini pandemi sürecinde ise ilgisinin daha da arttığını u başarının da tesadüf olmadığını söyledi.