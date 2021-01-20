Satranç şampiyonları ödüllerine kavuştu

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) nedeniyle geçen yıl tüm spor müsabakaları ertelenmişti. Bunlardan biri de Karacaoğlan İlkokulu Online Satranç Turnuvası'ydı. 2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılında yüz yüze planlanan turnuva, bu yıl online olarak gerçekleştirildi. İlçe Kaymakamlığı, Bağcılar Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonu Bağcılar Temsilciliği'nin desteğiyle 26-27 Aralık tarihlerinde yapılan turnuvaya ilçedeki ilkokul ve ortaokullardan toplam 398 öğrenci katıldı.



EMEK SABIR VE ZEKA



Zorlu geçen müsabakalar sonucunda dereceye giren minik sporcular için ödül töreni düzenlendi. Bağcılar Belediyesi hizmet binasındaki törende başarılı çocukları aileleri yalnız bırakmadı. Emeği geçenlere teşekkür eden İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, "Satranç bir beyin sporu. Emek, sabır ve zeka ister. Bağcılar'da bu sporun çok yaygınlaştığını sevinerek görüyorum. Dereceye girsin girmesin katılım gösteren bütün çocuklarımızı kutluyorum" dedi. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise "Güzel bir organizasyon oldu. Pandemi süreci bizi özellikle sosyal ve kültürel etkinliklerden maalesef uzak tuttu. İnşallah en kısa sürede bu salgından kurtuluruz. Bağcılarımızda bu tür etkinlikleri yapmaya devam ederiz" diye konuştu.





KUPA MADALYA VE TABLET VERİLDİ



Tebrik konuşmalarının ardından dereceye giren 12 öğrenciye kupa, madalya ve tabletleri takdim edildi. Programa; İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Hürcan, AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk, Türkiye Satranç Federasyonu Bağcılar Temsilcisi Funda Durak ile veliler de katıldı.