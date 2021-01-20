Şenay anne umut oldu!

Oğlu Mutlu halk arasında 'kelebek rahatsızlığı" olarak bilinen "Epidermolysis Bullosa" hastalığıyla doğunca, yaşadığı sıkıntıları aynı hastalıkla doğan başka ailelerin de yaşamaması için dernek kuran Diyarbakırlı Şenay Çalışır'ın çabaları sonucu Türkiye'nin farklı illerinden gelen 9 hasta Gaziantep'te Deva Hastanesi'nde yapılan ameliyat sayesinde tamamen kapanan el parmaklarını yeniden kullanabilme imkanına kavuştu.

12 saat boyunca tüm çocuklarının hastalık nedeniyle birleşip yumruk haline gelen el parmaklarını tek tek birbirinden ayıran ameliyatları gerçekleştiren Plastik Cerrahi Uzmanı Dr. Kadir Calavul, "Kelebek hastalığı doğuştan olan bir hastalık. Hastalık nedeniyle çocukların özellikle ellerinde yaralar çıkıyor. Ellerindeki yaralar nedeniyle bir süre sonra parmakları tamamen kapanıyor. Bizim ameliyatını yaptığımız 9 çocuğun tamamında durum böyleydi. Ameliyatlarını yaptıktan 4 gün sonra taburcu ettik. Bir ay içinde bandajları açılıp işlemleri bitmiş halde parmaklarını kullanabilecekler. Bu ameliyatlar biraz zor olduğu için fazla yapan olmuyor. Sadece Türkiye7de değil, dünyanın hiçbir yerinde, bu kadar çok sayıda kelebek hastasının aynı günde ameliyat edildiğini duymadım" diye konuştu.

Diyarbakırlı 2 çocuk annesi Şenay Çalışır ise hasta yakınlarının katılımıyla kurduğu derneğin, çocuklar ve ailelerine sağlık ve sosyal yardımlar yaptığını belirterek, "El ameliyatları çocuklarımız için çok önemli. Bugüne kadar, 2 seferde bu hastanede toplam 17 çocuğumuzun el parmakları açıldı. Doktorumuz çok tecrübeli ve başarılı olduğu için burayı tercih ettik. Bu ameliyatlar çok masraflı. Tabiri caizse dilenerek bu masrafları karşılıyoruz. İş insanlarımızdan destek olmalarını istiyoruz" dedi.

1999 yılında çocuğu doğduğunda "Bir saat bile yaşamaz" denilerek eve gönderildiklerini söyleyen Çalışır, "Kimse bir şey demedi, biz de ne olduğunu bilmiyorduk. Tek şanslı olduğumuz nokta babamızın sağlıkçı olmasıydı. Çocuğum 5 yaşına gelene kadar ne hastalığı tanıdım ne de kimse bize hastalığın ne olduğunu söyledi. Kendi kendime yaşadığım sıkıntılardan dolayı ahdettim 'Ya Rabbi bu hastalıktan mustarip kim varsa gücümün yettiğince yardımcı olacağım' dedim. O nedenle Gerçekler Dünyası adıyla bir dernek kurup ailelere ve çocuklara yardım etmeye başladım. Şu an Türkiye geneli 250 hasta çocuğa hizmet veriyoruz. Medikal ihtiyaçlarının yanı sıra ailelerinin sıkıntılı durumlarında da imkanlarımız dahilinde yanlarında oluyoruz. 4 gündür Diyarbakır'dan gelip burada ailelerle birlikte kaldım" dedi.

Hatay'dan 23 yaşındaki oğlu Ali Beyazyurt'un ameliyatı için Gaziantep'e gelen Fatma Beyazyurt ise "2 çocuk annesiyim. Oğlum kelebek hastası olarak doğdu. Büyük zorluklar yaşadık. Oğlum akranlarıyla oynarken, okula giderken hep dışlandı, ilk başlarda 'neden ben' diye soruyordum. Şenay hanımla tanışınca durumumuz değişti, artık daha güçlüyüz. O'nun sayesinde oğlum ameliyatını da oldu. Çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ali Beyazyurt de "Çocukluktan beri düştüğüm her zaman biraz daha parmaklarım bükülmeye başladı. Zamanla tamamen kapandı. Şu an açıldı, umarım herkes bu tedaviyi olur. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Artık kendi ihtiyaçlarımı ellerimle görebileceğim, çok mutluyum" dedi.

Ameliyatlarından 4 gün sonra taburcu olan ve bir ay sonra ellerini rahatlıkla kullanabilecekleri duruma gelecek olan çocuklar, doktorları tarafından Gaziantep Baklavası yedirilerek taburcu edildi. Çocuklara elleriyle baklava yediren Dr. Kadir Calavul, "Şimdi baklavalarını biz yediriyoruz ama bir ay sonra inşallah her işlerini kendileri görebilecekler. O zaman da kendilerinin üzerinde büyük emekleri olan annelerine baklava yedirmelerini istiyorum" şeklinde konuştu.