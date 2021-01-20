Sır ölümünde son dakika raporu: Genç fenomenin ölüm nedeni adli tıp sonucuyla ortaya çıktı

Son dakika haberi: 27 Kasım tarihinde evinden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan genç fenomen Alexis Robinault belediye işçileri tarafından bulunmuştu. Genç kadının cansız bedeni ölüm nedeninin araştırılması nedeniyle otopsi için adli tıp kurumuna kaldırılırken yapılan araştırmanın sonucu genç kadının ölümündeki cinayet şüphesini doğruladı. Alexis Robinault'ın boğularak can verdiği tespit edildi. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar...

GENÇ FENOMEN CİNAYETE KURBAN GİTTİ!

Basında eşi Tom Sharkey'le evliliğinde sorun yaşadığı ortaya çıkarken genç kadının boşanmayı düşündüğü iddialar arasında yer almış ancak Tom, bu durumun doğru olmadığını ifade etmişti. Ardından açıklanan adli tıp raporu okları yeniden Alexis Robinault'ın eşi Tom Sharkey'e çevirdi…