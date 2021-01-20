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'ta 13 köy ve 5 mezra yolu, kardan kapandı

'ta, etkili olan kar yağışı nedeniyle Beytüşşebap ilçesine bağlı 13 köy ve 5 mezra yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, il genelinde 799 kilometrelik yolda 29 araç ve 90 personelle yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
Giriş Tarihi: 20.1.2021 11:38 ABONE OL
Şırnak'ta 13 köy ve 5 mezra yolu, kardan kapandı

Şırnak merkez ile Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde, 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle Şırnak İl Özel İdaresi ekipleri 29 araç ve 90 personelle yoğun kar mesaisine devam ediyor.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu Şırnak Merkez ve Uludere İlçesinde bulunan bütün köy yolları açılırken, Beytüşşebap İlçesine bağlı 13 köy ve 5 mezranın kapalı olan köy yollarını açmak için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 1 metreyi aştığı belirtildi.

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Şırnak'ta 13 köy ve 5 mezra yolu, kardan kapandı
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