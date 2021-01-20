Şırnak'ta 13 köy ve 5 mezra yolu, kardan kapandı

Şırnak merkez ile Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde, 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle Şırnak İl Özel İdaresi ekipleri 29 araç ve 90 personelle yoğun kar mesaisine devam ediyor.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu Şırnak Merkez ve Uludere İlçesinde bulunan bütün köy yolları açılırken, Beytüşşebap İlçesine bağlı 13 köy ve 5 mezranın kapalı olan köy yollarını açmak için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 1 metreyi aştığı belirtildi.