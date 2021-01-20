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’ta kaçakçılık operasyonunda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

İl Jandarma ekiplerince kaçakçılıkla mücadelee kapsamında düzenlenen operaasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
Giriş Tarihi: 20.1.2021 10:15 ABONE OL
Şırnak’ta kaçakçılık operasyonunda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Şırnak'ın İdil İlçesinde terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda bir Kalaşnikof piyade tüfeği, 143 Kalaşnikof silah mühimmatı, 6 Kalaşnikof şarjörü, bir Llama 7.65 mm. tabanca, bir Sıg Sauer marka 9 mm. tabanca, bir Star marka 9 mm. tabanca, bir markası silinmiş 9 mm. tabanca, bir adet 9 mm tabanca fişeği, 12 adet 9 mm. tabanca şarjörü, 34 adet 7.65 tabanca şarjörü, bir 6.35 tabanca şarjörü, bir MP5 şarjör ele geçirildi. Operasyon kapsamında göz altına alınan bir şüpheli çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Şırnak’ta kaçakçılık operasyonunda çok sayıda mühimmat ele geçirildi
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