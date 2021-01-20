Sokak hayvanlarına barınak ve mama takviyesi

Soğuk hava şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının yardımına yetişen Diyarbakır Yenişehir Belediyesi sokak hayvanları unutmadı. Kar yağışın ardından hava sıcaklığının -4 düşmesiyle birlikte yiyecek bulmakta zorlanan hayvanların yardımına Yenişehir Belediyesi ekipleri koştu.

BARINAK TAKVİYESİ

Yenişehir Kaymakamı ve Belediyesi Başkanı Murat Beşikci, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile birlikte sokaktaki hayvanları için mama dağıtımı yaptıklarını belirterek, "Sokak hayvanlarımız için mama dağıtımı yapmaktayız. Kediler içinde Belediye ekiplerimiz daha önce parklarımıza ve değişik noktalara bıraktığı barınaklarda takviye yapmaktalar. Bu uygulamamızı gittikçe yaygınlaştırarak sürekli bir hale getirmekteyiz. Ekiplerimiz sokak hayvanları için yoğun ve geniş çaplı bir çalışma sergilemektedir. Sokak hayvanları soğuk kış günlerinde aç ve açıkta kalmaması için çalışmalarımız devam ediyor." dedi.