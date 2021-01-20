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Sokakta yaşayan gence Valilik sahip çıktı

’te kalacak yeri olmayan ve 3 yıldır sokakta yaşayan 27 yaşındaki Ümit Çabuk’a Valilik sahip çıktı.

İBRAHİM GÜNEŞ
Giriş Tarihi: 20.1.2021 17:24 ABONE OL
Sokakta yaşayan gence Valilik sahip çıktı

Kilis'te sokaklarda zor şartlar altında yaşama tutunmaya çalışan Ümit Çabuk'a (27) Kilis Valiliği Aile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından nakdi yardım yapılarak kalacak yer bulundu.

Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürülen Çabuk'a, Valiliğin rutin tüm yardımlarının da devam edeceği, imkânlar dâhilinde her türlü desteğin verilmeye devam edileceği kaydedildi.

TEDAVİSİ YAPILACAK

Yaşadığı ailevi sorunlar nedeniyle evsiz kalan ve yaşamını bir süredir Belediye'ye ait çorba evinde sürdüren Çabuk'un gerekli tedavisinin de yapılacağı öğrenildi. Çabuk, bundan sonra Valiliği ayarladığın evde kalacak.

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Sokakta yaşayan gence Valilik sahip çıktı
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