Solhan’da ‘Doğalgaz Meşale Yakma Töreni’ yapıldı

Törene Vali Kadir Ekinci, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Bingöl eski milletvekili Yusuf Coşkun, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Solhan Belediye Başkanı Aldulhakim Yıldız, Doğugaz A. Ş. Genel Müdürü Serhat Demircan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törenin açış ve selamlama konuşmasını yapan Doğugaz A. Ş. Genel Müdürü Serhat Demircan, "Yatırımlarımıza 2020 yılı ağustos ayı sonlarında başlamış olup en hızlı ve güvenilir bir şekilde doğalgaz arzını sağlamak için yoğun çaba sarf ederek ülkemizde rekor diyebileceğimiz bir süre içerisinde 1232 abonemize doğalgaz arzını sağlamış bulunmaktayız." dedi. Daha sonra konuşan Solhan Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız, "Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemizi yaşanabilir bir hale getirmek ve halkımızın yaşam kalitesini arttırmak için bütün gayretlerimizi ortaya koyuyoruz. Bugün Solhan'ımızda Doğalgazı konuşuyoruz. Doğalgazın ilçemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. Bingöl eski Milletvekillerinden Yusuf Coşkun ise, yaptığı konuşmada "Allah'a şükürler olsun bugün yine Solhan'ımıza yapılan güzel hizmetlerden birine şahitlik ediyoruz. Solhan halkı hizmetlerin en güzeline layıktır. Rabbim bu günlerimizi daim eylesin inşallah" dedi. Ardından konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilen AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, "Dün Genç ilçemiz, bugün Solhan ilçemiz doğalgaza kavuştu. İnşallah Karlıova ve diğer ilçelerimizde peyderpey hizmetler devam edecektir. Yapılacak hizmetler toplumun birliğini, beraberliği, kardeşlik duygularını, insanı yaşat ki devlet yaşasın sloganıyla hareket eden bir zihniyetin düşüncesidir. O yüzden de bize yakışan da bu millete en güzel şekilde hizmet etmektir." dedi.

Son olarak kürsüye teşrifleri arz olunan Valimiz Kadir Ekinci ise şunları söyledi:

"Hayırlarda yarışmayı, hayırlı işlerde buluşmayı nasip eden rabbimize hamdolsun. Büyük emekler ve uğraşılar sonrasında yüce Allah'ın inayetiyle Solhan ilçemizde "Doğalgaz Meşale Yakma Töreni" için bir aradayız. Enerji kaynakları içinde kullanılması en kolay olan, çevre dostu, ekonomik ve konforlu bir imkân olan doğalgaz hizmetinin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen tüm devlet büyüklerimize, bürokratlarımıza, doğalgaz yetkililerine huzurlarınızda şükranlarımı arz ediyorum. Hizmetin en güzelini hak eden Solhanlı kardeşlerimize de doğalgaz hizmetini sağlıklı ve huzurlu günlerde kullanmalarını temenni ediyorum."

Törenin sonunda Valimiz Kadir Ekinci, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Bingöl eski Milletvekili Yusuf Coşkun ve Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan'ın katılımı ile sembolik olarak doğalgaz meşalesi yakıldı.