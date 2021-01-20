Son dakika | 10 dakikalık araçta ölümle yüzleşti, yeniden doğdu

BU BİR MUCİZE

Allah'ın kendisini çocuklarına bağışladığını belirten Akay, "Aracın içerisinden iki dakika sonra çıktım. Araba aşağıya düşecek diye insanları uyarmaya çalıştım. Şimdi düşündüğüm de ben onları nasıl yaptım diyorum. Arabayı dengeyi alıp sallanmadığını bile kontrol ettim.