Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'na yüklendi

Azerbaycan'a Karabağ için destek verildiğini belirten Çelik, "5 ay boyunca Cumhurbaşkanımız telefonla an be an cephede neler oluyor? Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin neye ihtiyacı var diye takip etti. Askerlerimiz ve tüm kurumlarımızla destek verilmiş ve 30 yıl sonra verilen bu destek sayesinde Azerbaycan toprağı Türkiye Cumhuriyeti desteği ile işgalden kurtarılmıştır. Bu sizlerin destek verdiği, inşa ettiğimiz Türkiye'nin büyük gücü sayesinde gerçekleşmiştir" dedi.