Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'na yüklendi

"GENÇ KARDEŞLERİMİZ İYİ BİLSİNLER..."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Çelik, "Ana muhalefetin genel başkanı çıktı, 'Özde ve sözde Cumhurbaşkanı' diye bir tarifte bulundu. Genç kardeşlerimiz iyi bilsinler, bizim siyasi tarihimizde bu cümlenin ilk kullanıldığı tarih 27 Nisan 2007 muhtıra verilmesinden 1 gün önce yaptığı açıklamayla girmiştir. Bu tarih çok önemli genç kardeşlerim, AK Parti'nin demokrasi mücadelesini gerçekleştirdiği en büyük devrimlerden birinin tarihi 27 Nisan 2007'dir. İlk defa bir Cumhuriyet hükümeti, kendisine verilen muhtırayı kabul etmemiştir. O muhtıra iade edilmiş ve kağıt parçasına döndürülmüştür" diye konuştu.