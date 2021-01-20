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SON DAKİKA - 'de korkutan deprem! - ile ’da da hissedildi! ve son depremler listesi BURADA...

Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fay hatlarının yer aldığı ülkemizde son dakika deprem olayları meydana gelmeye devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi ile () tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre - açıklarında bir deprem meydana geldi. Sarsıntılar Muğla ve illerimizde de hissedildi. Son dakika depreminin ardından vatandaşlar panik yaşadı. İşte son dakika deprem haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 21.1.2021 00:17 Son Güncelleme: 21.1.2021 00:17 ABONE OL
SON DAKİKA - Akdeniz'de korkutan deprem! Muğla - Marmaris ile Antalya’da da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Akdeniz'de saat 23.35'de 4.0 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 30.76 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Muğla ve Antalya illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ: AKDENİZ'DE 4.0 ŞİDDETİNDE DEPREM!

Muğla ve Antalya'da da hissedilen son dakika Akdeniz deprem olayına ilişkin detaylar şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER

DEPREMİN DETAYLARI

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SON DAKİKA - Akdeniz'de korkutan deprem! Muğla - Marmaris ile Antalya’da da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA...
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