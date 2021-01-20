Son dakika: Akkuyu Nükleer Santrali’nde patlama! Akkuyu Nükleer Santrali nerede, patlamanın ardından son durum ne?

Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatında yapılan planlı patlama nedeniyle çevredeki evlerde ve seralarda hasar meydana geldi. Konunun gündem olmasıyla birlikte, Akkuyu Nükleer santralde patlamanın nedeni ve son durum, bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Valilikten yapılan son dakika açıklamasında, zarar tespit komisyonu kurulduğu bildirilirken, planlı patlamanın verdiği zarardan sorumlu olanlar hakkında gerekli işlemlerin yapılacağı açıklandı.
SON DAKİKA: AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ İNŞAATINDA PATLAMA
Valilikten yapılan açıklamada, Akkuyu NGS'de planlı patlatma yapıldığı belirtilerek şunlar kaydedildi:
"Akkuyu Nükleer Güç Santrali bölgesinde bugün yapılan planlı patlatma sonucu patlamanın etkisiyle Büyükeceli bölgemizde ev ve seralarda meydana gelen zararların tespitine yönelik zarar tespit komisyonu kurulmuş olup gerekli çalışmalara başlanmıştır. Patlatmayla ilgili gerekli incelemeleri yapmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığından bir ekip görevlendirilmiştir. Konu her yönüyle incelenecek ve sorumlular hakkında gerekli işlemler yapılacaktır."
AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ NEREDE?
Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Mersin'in Gülnar ilçesinde bulunan Yanışlı mahallesinin Akkuyu mevkiinde inşa edilecek olan nükleer enerji santralidir. İnşaatı bittiğinde Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olacaktır.