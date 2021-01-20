SON DAKİKA! Astım hastası Melek Güngörmüş, eşi tarafından boğularak öldürüldü!

"SÜLEYMAN ÇOK İYİ BİR ÇOCUK" DEYİNCE RAZI OLDUK



Genç yaşta hayattan koparılan Melek Güngörmüş'ün ailesi cinayete isyan etti. Annesi Peyruze Ayaz ile babası Sait Ayaz, katil damadın en ağır cezayı almasını istedi. Ağabeyi Emrah Ayaz ise, "Evliliğe ilk zamanlarda karşı çıktık. 'Abi ben çok seviyorum, Süleyman iyi bir çocuk' deyince razı olduk. Düğünden 4 ay sonra sıkıntılar başladı.