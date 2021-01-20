SON DAKİKA! Astım hastası Melek Güngörmüş, eşi tarafından boğularak öldürüldü!

18 Ocak'ta Mimar Sinan Mahallesi'nde işlenen cinayetten dakikalar önce, 3 yıllık evli Süleyman-Melek Güngörmüş çifti arasında iddiaya göre alyans bozdurma nedeniyle tartışma yaşandı. Kumar bağımlısı olduğu öne sürülen Süleyman Güngörmüş(42) astım hastalığı yüzünden 45 kiloya kadar düşen karısı Melek'i (39) boğarak öldürdü.
Evden kaçan katil zanlısı koca, akşam saatlerinde ağabeyine haber verince eve giden ekipler talihsiz kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Evliliğinin ilk haftalarından itibaren şiddetle tanışan yaşamı toprak altında biten Melek Güngörmüş dün öğle vakti Başakşehir Kayabaşı Mezarlığı'na defnedildi. Polise teslim olan cani koca ise tutuklanarak demir parmaklıkların ardına konuldu.
"SÜLEYMAN ÇOK İYİ BİR ÇOCUK" DEYİNCE RAZI OLDUK
Genç yaşta hayattan koparılan Melek Güngörmüş'ün ailesi cinayete isyan etti. Annesi Peyruze Ayaz ile babası Sait Ayaz, katil damadın en ağır cezayı almasını istedi. Ağabeyi Emrah Ayaz ise, "Evliliğe ilk zamanlarda karşı çıktık. 'Abi ben çok seviyorum, Süleyman iyi bir çocuk' deyince razı olduk. Düğünden 4 ay sonra sıkıntılar başladı.
Sürekli kumar nedeniyle geçim sıkıntıları başladı. İki defa boğmaya kalktı. İkincisin de bizim haberimiz oldu, gittik aldık. Kardeşim 'yuvamı kurtarırım belki' diyerek barıştı. Yüzüğünü almış, satmış, borçlarım var demiş.
Mevzu bu yüzden başlıyor ve kardeşimi boğarak öldürüyor. Yeter artık, kadına kalkan eller kırılsın. Biz kız kardeşimizi mezara gömdük. Onlar kafalarını öne eğeceği yerde gelip hala bize mal paylaşımı hesabı yapıyorlar" dedi.
Melek'in kız kardeşi Şimal Yazıcı ise gözyaşları içinde, "Ablamla en son cumartesi günü beraber vakit geçirdik. Kimse etkilenmesin diye problemlerini bize yansıtmıyordu.