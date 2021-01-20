Son dakika: Darülaceze'de aşı çalışması...

"GELECEKTE AHSTA FALAN OLMAYIZ"

Darülaceze'de bir yıldır yaşayan 71 yaşındaki Mehmet Eymen, "Çok iyi bir hemşire hanım vardı, 'pamuğu pastır' dedikten sonra aşı yaptığını hissettim. İkinci dozu da alalım, daha mutlu olalım diye düşünüyorum" dedi. 16 aydır burada kalan 71 yaşındaki Necmettin Tan ise "Dün aşı olduk, kendimizi daha güvence altında hissediyoruz. Hastalığa karşı tedbir altındayız, ondan dolayı iyi. Çok iyi bir şey, gelecekte hasta falan olmayız, bu bir tedbir" diye konuştu. 65 yaşındaki Ahmet Onay ise, "Şimdilik bir şey söylemek çok erken olur. 28 gün sonra bir tane daha olacağız. Artık zaman gösterecek. Biz yine maskemizi takacağız, sosyal mesafeyi korumak mecburiyetindeyiz. Bir süre daha devam etmemiz lazım" şeklinde konuştu.



MS hastası 54 yaşındaki Arzu Ünver, "Aşı dün oldum, her hangi bir yan etkisi olmadı, kolumda bir ağrı bile hissetmedim, gayet güzel oldu, kızarıklık, şişme olmadı. Sabaha kadar rahattık yani. Bir umut olarak zaten kaç aydır bekliyorduk, geldi sonunda ülkemize, Allah'ıma çok şükürler olsun" dedi.