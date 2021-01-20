Son dakika: Evde sevgilisiyle basılan kadın, sevgilisiyle birlikte kocasını öldürdü

Diyarbakır'da eve aldığı sevgilisiyle bir olup kocası Recep Ürkek'i öldüren Hacire Ürkek (57) ve sevgilisi Veysi Önalan'ın (59) yargılanmasına Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Hacire ifadesinde, "Recep'le 27 yıllık evliydik. Severek evlenmiştik. Ama Veysi ile aramızda gönül ilişkisi başladı. O da evli ve çocukluydu. Eşim olmadığı zamanlarda onu eve alıyordum. Eşimden boşanıp Veysi ile birlikte olmak istiyordum. O da eşimle evli kalmamı ve gizlice birlikte olmak istiyordu.

"EŞİM, SİGARA DUMANINDAN ŞÜPHELENDİ"

Olay günü kahvaltı ettikten sonra eşim kahveye gideceğini söyledi. Veysi arayıp kocamın evde olup olmadığını sordu. Ben de gelmesini istedim. Mutfakta otururken Veysi sigara yaktı. 10 dakika sonra kocam kapıyı anahtarla açmaya çalıştı. Arkadan kilitlediğim için açamayınca zili çaldı. Veysi banyoya saklandı. Kocam içeri girince sigara kokusunu alınca 'Evde biri mi var. Kim sigara içti' dedi. 'Ben içtim' deyince 'Sen kullanmıyorsun doğru söyle' dedi ve odaları aramadı. Veysi'yi görünce mutfaktaki bıçağı karnına sapladı. Boğuşurken Veysi bıçağı eşime vurdu. Eşim ölünce Veysi'ye pansuman yaptım. O gece kız kardeşime gittim. Ertesi akşam eve geldiğimde eşim banyoda kaskatı yatıyordu. O gece uyudum, sabah olunca tekrar kız kardeşime gittim. Çay içtikten sonra siyah çöp poşeti ve koli aldım. Eşimi ayak ve baş kısmından poşetleyip bantla koliledikten sonra çöp diye binanın içine sürükledim. Banyodaki kan lekelerini temizleyip kardeşimin evine gittim" dedi.