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: Genç fenomenin ölümündeki sır perdesi aralandı! Boğularak can verdi

Gelen haberine göre; geçtiğimiz ay cansız bedeni çıplak halde yol kenarında bulunan fenomeni ’ın sır ölümünde detaylar ortaya çıktı. Belediye çalışanlarının evinin 5 kilometre ötesinde ölü olarak bulduğu genç kadının adli tıp raporunda kan donduran detaylar ortaya çıktı. Harris Belediyesi Adli Tıp Enstitüsü'nün raporuna göre Alexis Robinault’ın boğularak can verdiği tespit edildi. İşte genç fenomenin ölümüne ilişkin ortaya çıkan ayrıntılar ve son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 20.1.2021 17:58 Son Güncelleme: 20.1.2021 18:01 ABONE OL
Son dakika: Genç fenomenin ölümündeki sır perdesi aralandı! Boğularak can verdi

Son dakika haberi: 27 Kasım tarihinde evinden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan genç fenomen Alexis Robinault belediye işçileri tarafından bulunmuştu. Genç kadının cansız bedeni ölüm nedeninin araştırılması nedeniyle otopsi için adli tıp kurumuna kaldırılırken yapılan araştırmanın sonucu genç kadının ölümündeki cinayet şüphesini doğruladı. Alexis Robinault'ın boğularak can verdiği tespit edildi. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar...

GENÇ FENOMEN CİNAYETE KURBAN GİTTİ!

Basında eşi Tom Sharkey'le evliliğinde sorun yaşadığı ortaya çıkarken genç kadının boşanmayı düşündüğü iddialar arasında yer almış ancak Tom, bu durumun doğru olmadığını ifade etmişti. Ardından açıklanan adli tıp raporu okları yeniden Alexis Robinault'ın eşi Tom Sharkey'e çevirdi…

CANSIZ BEDENİ YOL KENARINDA BULUNMUŞTU!

Instagram fenomeni Alexis Robinault Sharkey, 27 Kasım'da evden çıkmış, kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Daha sonra belediye çalışanları, kadının çıplak bedenini yol kenarında cansız halde bulmuşlardı. Evinin yaklaşık 5 kilometre ötesinde bulunan kadının ölüm nedeniyle ilgili araştırma sonuçlandı.

BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Harris Belediyesi Adli Tıp Enstitüsü'nün raporunun tamamlanmasıyla, 26 yaşındaki sosyal medya fenomeninin boğularak öldürüldüğü anlaşıldı.

Basında eşi Tom Sharkey'le evliliğinde sorunlar yaşadığı ortaya çıkan genç kadının, boşanmayı düşündüğü iddia edilmişti.

Tom ise iddiaların asılsız olduğunu söyleyerek iyi anlaştıklarını ve evliliklerinde bir sorun olmadığını belirtmişti.

Alexis Sharkey'nin annesi Stacey Robinault'ysa aralıkta kızının bedenini morgda görüp, cenazeyi Houston'dan Pensilvanya'ya getirmek istediğinde Tom'la tartıştıklarını söylemişti.

Enstitü, adli tıp raporunun polislerin çalışmalarını sonuçlandırdığı zaman yayımlanacağını belirtti.

Houston Polis Teşkilatı'ysa herhangi bir tutuklama ya da cezanın şu anda sözkonusu olmadığını, soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

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Son dakika: Genç fenomenin ölümündeki sır perdesi aralandı! Boğularak can verdi
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