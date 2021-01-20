Son dakika haberi: Acı haberi alınca hastanede intihar etti! O anlar kamerada...

Dün akşam saatlerinde iddiaya göre, kalp krizi geçiren bir kişi özel bir hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şahıs, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
ÇANTASINDAN ÇIKARDIĞI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ
Kalp krizi nedeni ile hayatını kaybeden şahsın kız arkadaşı olduğu öğrenilen Derman B., hastane koridorunda haberi aldı. Sandalyeye oturan kadın, çantasından çıkardığı silahı kalbine doğrultarak tetiği çekip intihar etti.
Tüm bu anlar güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
Diyarbakır'da erkek arkadaşının öldüğünü öğrenen kadının hastanede kalbine ateş ederek öldüğü an kamerada | Video