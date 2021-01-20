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Son dakika haberi: Acı haberi alınca hastanede intihar etti! O anlar kamerada...

Tüyler ürperten olay ’daki bir özel hastanede yaşandı. Derman B. isimli kadın, kalp krizi geçiren erkek arkadaşının hayatını kaybettiğini öğrendikten sonra hastane koridorunda kalbine sıktığı kurşunla intihar etti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA
Giriş Tarihi: 20.1.2021 11:09 Son Güncelleme: 20.1.2021 11:45 ABONE OL
Son dakika haberi: Acı haberi alınca hastanede intihar etti! O anlar kamerada...

Dün akşam saatlerinde iddiaya göre, kalp krizi geçiren bir kişi özel bir hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şahıs, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ÇANTASINDAN ÇIKARDIĞI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ

Kalp krizi nedeni ile hayatını kaybeden şahsın kız arkadaşı olduğu öğrenilen Derman B., hastane koridorunda haberi aldı. Sandalyeye oturan kadın, çantasından çıkardığı silahı kalbine doğrultarak tetiği çekip intihar etti.

Tüm bu anlar güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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Son dakika haberi: Acı haberi alınca hastanede intihar etti! O anlar kamerada...
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