Son dakika haberi! Esenyurt'ta 30 katlı binanın 6. katında patlama: Yaralılar var...

Esenyurt Yeşilkent Mahallesi 2011'inci Sokak üzerinde bulunan sitenin içindeki 30 katlı binanın 6. katında 00.30 sıralarında doğalgaz patlaması yaşandı. Patlama sonrasında 6, katta yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Binada bulunanlar itfaiye ekipleri tarafından dışarıya çıkarılırken dumandan etkilenen 5 kişiye sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti. Dumandan etkilenenlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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HASAR MEYDANA GELDİ
Patlama sonrasında binadan bazı beton parçaları, park halinde bulunan lüks otomobilin üzerine düştü. Doğalgaz patlamasının yaşandığı 9'uncu katta ve beton parçalarının düştüğü otomobilde hasar meydana geldi.