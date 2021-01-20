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Son dakika haberi! 'ta 30 katlı binanın 6. katında patlama: Yaralılar var...

’ta site içinde bulunan 30 katlı binanın 6. katında doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlama sonrasında çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Giriş Tarihi: 21.1.2021 01:15 Son Güncelleme: 21.1.2021 01:57 ABONE OL
Son dakika haberi! Esenyurt'ta 30 katlı binanın 6. katında patlama: Yaralılar var...

Esenyurt Yeşilkent Mahallesi 2011'inci Sokak üzerinde bulunan sitenin içindeki 30 katlı binanın 6. katında 00.30 sıralarında doğalgaz patlaması yaşandı. Patlama sonrasında 6, katta yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Binada bulunanlar itfaiye ekipleri tarafından dışarıya çıkarılırken dumandan etkilenen 5 kişiye sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti. Dumandan etkilenenlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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HASAR MEYDANA GELDİ

Patlama sonrasında binadan bazı beton parçaları, park halinde bulunan lüks otomobilin üzerine düştü. Doğalgaz patlamasının yaşandığı 9'uncu katta ve beton parçalarının düştüğü otomobilde hasar meydana geldi.

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Son dakika haberi! Esenyurt'ta 30 katlı binanın 6. katında patlama: Yaralılar var...
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