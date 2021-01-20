Son dakika haberi! Esenyurt'ta 30 katlı binanın 6. katında patlama: Yaralılar var...

5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ



Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Binada bulunanlar itfaiye ekipleri tarafından dışarıya çıkarılırken dumandan etkilenen 5 kişiye sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti. Dumandan etkilenenlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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