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Son dakika haberi: 'de korkutan deprem! AFAD son depremler listesi

AFAD tarafından geçilen son dakika bilgisine göre, 'nde 'in ilçesi açıklarında saat 2.37'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte AFAD son depremler listesi

İHA
Giriş Tarihi: 21.1.2021 02:58 Son Güncelleme: 21.1.2021 03:11 ABONE OL
Son dakika haberi: İzmir'de korkutan deprem! AFAD son depremler listesi

Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde saat 02.37'de merkez üssü Seferihisar açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Seferihisar'a 21.44 kilometre uzaklıkta meydana gelen depremin derinliği 6.91 kilometre olarak ölçüldü.

İzmir ve Manisa'da hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasar meydana gelmezken, saat 02.28'de 3.9, 02.31'de 3.0 büyüklüğünde olmak üzere iki ayrı deprem daha meydana geldi.

İŞTE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

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Son dakika haberi: İzmir'de korkutan deprem! AFAD son depremler listesi
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