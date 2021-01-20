İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyonu geçerken, virüsün mutasyona uğramış türleri ortaya çıktı. İngiltere'de tespit edilen koronavirüsün mutasyona uğramış türü, aşılama uygulamasının başlamasıyla derin bir nefes alan insanları yeniden endişelendirdi. Aşının, virüsten daha hızlı yayıldığı açıklanan yeni mutasyona karşı etkili olup olmayacağı merak ediliyordu.

MUTASYONA KARŞI ETKİLİ OLACAK

Yüreklere su serpen açıklama ise yapılan son araştırma ile ortaya kondu. Türk bilim insanı Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu BioNTech ve ABD'li Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı, İngiltere'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni mutasyon türüne karşı da etkili olacak.

10 MUTASYON ÜZERİNDE İNCELEME YAPILDI

Denemelere katılanların kan analizine dayanan sonuçlar, geçen hafta ABD'li ilaç üretici üreticisi tarafından yayınlananlardan daha kapsamlı bir analize dayanıyor. Pfizer, geçen haftanın başında benzer bir laboratuvar çalışmasının, aşının, B117'nini yüksek derecede bulaşıcı olmasına neden başak proteinindeki N501Y adlı anahtar mutasyona karşı etkili olduğunu gösterdiğini açıklamıştı. Henüz hakem tarafından gözden geçirilmemiş olan son çalışma, İngiltere'de tanımlanan B117 olarak bilinen varyantta meydana gelen 10 mutasyon üzerinde gerçekleştirildi.