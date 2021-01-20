SON DAKİKA! Hırsızdan 'pes' dedirten hareket! O anlar kamerada...

Ekiplerin, güvenlik kameraları üzerinde 125 saat süren incelemesiyle hırsızın M.Ö. olduğunu ve üniversitenin atölyesinden çaldığı malzemeleri çuvala doldurup ardından da taksiye binerek İskitler bölgesinde bulunan hurdacı E.K.'ya gittiğini tespit etti. Çuvalla getirdiği hırsızlık malzemelerini hurdacıya satan M.Ö. oradan ayrılırken hurdacı ise pres makinası ile aldığı malzemeleri kullanılmaz hale getirdi.