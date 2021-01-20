SON DAKİKA: Meteoroloji’den çok sayıda kent için sarı ve turuncu alarm! ‘Buzlanma ve don olayı…’

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu uyarısı geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre, ; ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi, Zonguldak, Bartın, Karabük, Ordu, Bingöl, Erzurum, Iğdır çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don, kıyı kesimlerde hafif don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Yurdun batı kesimlerinde kar yağışları etkisini güneşli havaya bırakırken, doğu kesimlerinde etkisini göstermeye devam ediyor. İşte Meteoroloji'nin önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu haritası…
METEOROLOJİ'DEN 'SARI' VE 'TURUNCU' UYARISI
Kıyılarda hafif, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Meteoroloji, İstanbul'un da aralarında olduğu çok sayıda kent için sarı ve turuncu uyarıda bulundu.
20 OCAK ÇARŞAMBA HAVA DURUMU RAPORU
21 OCAK PERŞEMBE HAVA DURUMU RAPORU
22 OCAK CUMA HAVA DURUMU RAPORU
23 OCAK CUMARTESİ HAVA DURUMU RAPORU