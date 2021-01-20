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: Meteoroloji’den çok sayıda kent için sarı ve turuncu alarm! ‘Buzlanma ve don olayı…’

önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu uyarılarında bulundu. Geçtiğimiz hafta Cuma günü başlayan kar yağışları düne kadar etkisini pek çok il üzerinde gösterdi. Kar yağışları batıdan doğuya doğru geçerken, Meteoroloji aralarında ’un da bulunduğu çok sayıda kent için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. Kurum özellikle, buzlanma ve don olayıyla ilgili ciddi uyarılarda bulundu. İşte 20 Ocak Çarşamba yurt genelinde hava durumu raporu…

Giriş Tarihi: 20.1.2021 09:33 Son Güncelleme: 20.1.2021 09:49 ABONE OL
SON DAKİKA: Meteoroloji’den çok sayıda kent için sarı ve turuncu alarm! ‘Buzlanma ve don olayı…’

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu uyarısı geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre, ; ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi, Zonguldak, Bartın, Karabük, Ordu, Bingöl, Erzurum, Iğdır çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don, kıyı kesimlerde hafif don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

KAR YAĞIŞLARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

Yurdun batı kesimlerinde kar yağışları etkisini güneşli havaya bırakırken, doğu kesimlerinde etkisini göstermeye devam ediyor. İşte Meteoroloji'nin önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu haritası…

METEOROLOJİ'DEN 'SARI' VE 'TURUNCU' UYARISI

Kıyılarda hafif, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji, İstanbul'un da aralarında olduğu çok sayıda kent için sarı ve turuncu uyarıda bulundu.

20 OCAK ÇARŞAMBA HAVA DURUMU RAPORU

21 OCAK PERŞEMBE HAVA DURUMU RAPORU

22 OCAK CUMA HAVA DURUMU RAPORU

23 OCAK CUMARTESİ HAVA DURUMU RAPORU

24 OCAK PAZAR HAVA DURUMU RAPORU

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SON DAKİKA: Meteoroloji’den çok sayıda kent için sarı ve turuncu alarm! ‘Buzlanma ve don olayı…’
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