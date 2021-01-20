SON DAKİKA! 'Taciz edildim' diyen genç kadın, suçladığı adamın otomobilini tornavida ile çizdi

'KONUŞMAK İÇİN GİTTİM, KARISINA OLAYI ANLATTIM'



1 Ocak günü arabanın çizildiğinin fark edildiğini ve polisin gelip inceleme yaptığını kaydeden Kasapoğlu, "Ben konuşmak için onların yanına gittim. Ben gittiğimde polis ve olayı yaşadığımız kişi yoktu. Arabanın içinde sadece karısı vardı. 'Arabayı ben çizdim' diyerek olayı birebir açıkladım. Kadına, 'Kocanız bana bu şekilde davrandı' dediğim zaman olay büyüdü. Kadın 'Benim eşim böyle bir şey yapmaz. Benim eşim alkol kullanmaz. Namazında niyazındadır. Benim senin yaşında kızım var. Böyle bir şey olmaz' gibisinden sözlü tartışma yaşadık. Olay iyice büyümesin diye evime gittim" diye konuştu.

'AĞABEYİMİ KAPININ ÖNÜNDEN İTİBAREN DARBETMEYE BAŞLADI'



Daha sonra tartışma yaşadığı Osman Dedecan'ın evin önüne geldiğini ve hakaret etmeye başladığını iddia eden Seray Kasapoğlu, "Binaya gelerek bütün zillere basmış, 'O kız burada mı?' diye herkese sormuş. Ben de ağabeyimi telefonla arayarak çağırdım. Osman Dedecan ile binanın birinci katında karşılaştık, bana orada bir tokat attı. Tokat atınca ağabeyim nefsi müdafa olarak beni korumaya çalıştı. Aşağıya indiler, Osman Dedecan ağabeyimi kapının önünden itibaren darbederek otomobilin olduğu yere kadar götürdü. Darbederken de ağza alınmayacak hakaretler etmeye devam ediyordu. Burada herkes buna şahittir" şeklinde konuştu.

'TATLIYA BAĞLANDI, HERKES EVİNE GİTTİ'



1 Ocak günü otomobili çizme olayını tatlıya bağladıklarına dikkat çeken Kasapoğlu, "Ben 'Masrafınız neyse ödeyeceğim' dedim. 'Biz sizden şikayetçi değiliz' dedik. Osman Dedecan da 'Zararımı karşılayacaksanız ben de şikayetçi değilim' dedi. Olay burada tatlıya bağlandı ve herkes evine gitti" dedi.



'SUÇUNU BASTIRMAK İÇİN BENDEN SONRA POLİSİ ARADI'



Kasapoğlu, Osman Dedecan'ın 2 hafta sonra apartmanlarının önüne gelerek hakaret etmeye başladığına dikkat çekti. Kasapoğlu, "Ben perdeden aşağı baktım. Onun olduğunu görünce aklıma direkt eski olaylar geldi. Tartışma yaşanmasını istemediğim için polisi aradım. Polise eski husumetli olduğum bir olay vardı ve şu an evimin önünde bulunuyor dedim. Sonra ise pencereye çıkarak 'Polisi aradım. Seninle hiçbir şekilde muhatap olmuyorum' dedim. Polisi aradım deyince arabasını kendi evinin önüne götürdü. Benim polisi aramam üzerine, kendisi de suç bastırmak için polisi aramış" ifadelerini kullandı.



'SUÇLU DURUMA DÜŞMEMEK İÇİN OLAYLARI İZLEDİM'



Hakaretler devam edince polis ekiplerinin Osman Dedecan'ı kelepçelediğini söyleyen Kasapoğlu, suçlu duruma düşmemek için olayları sadece izlediğini kaydetti. Kasapoğlu, "Ben polisi aradıktan sonra, kendisi de aile dostunu arayarak suç bastırmaya çalışmış. Aile dostuna 'Ben senin yanına geldim. Kız yanlış anladı. Pencereden hakarette bulundu' gibi bir şeyler diyerek karakolda ifade verdi. Ben aşağıya indiğimde ise iki polis Osman Dedecan ile konuşuyordu. Sonrasında ne olduğunu anlamadığım bir şekilde hakaretler devam edince, polisler olaya el attı. Ben olaylar büyümesin diye hiç birşey demedim. Suçlu duruma düşmemek için olan biteni izledim" dedi.



Sözlü ve fiziki taciz olduğu için sinirlendiğini ve otomobili çizdiğini kaydeden Kasapoğlu, ilk olaydan sonra birbirlerinden şikayetçi olmadıklarını, son olaydan sonra şikayetçi olduklarını sözlerine ekledi.



'DARP OLAYI CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI'



1 Ocak Perşembe günü yaşanan olaylar ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Osman Dedecan'ın, Seray Kasapoğlu'nun ağabeyi Selim Kasapoğlu'nu darbettiği anlar anbean görüntülendi. Dedecan'ın ağabey Kasapoğlu'na yönelik 'Bana artistlik yapma, beni tanıyor musun lan, kim lan bu. Gel lan gel arabama bak' dediği görülürken, görüntüyü çeken kişinin ise 'Ayıp ediyorsun ağabey' sözleri görüntülere yansıdı. Çekilen bir başka görüntüde ise olay yerine gelen trafik polisini işaret ederek, 'Abi seni şikayet edeceğim, kadına el kaldırdığın için. Kadına el kaldırdı abla bu beyefendi. Kadının boğazını sıktı şu beyefendi' dediği anlar kaydedildi.