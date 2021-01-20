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Tarihi eser kaçakçıları yakayı ele verdi

’da aldığı bir ihbarı değerlendiren Jandarma timleri bir eve düzenledikleri operasyonda 74 adet sikke, 1 adet yüzük, 58 adet tarihi eser ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Giriş Tarihi: 20.1.2021 12:07 ABONE OL
Tarihi eser kaçakçıları yakayı ele verdi

Hatay'da aldığı bir ihbarı değerlendiren Jandarma timleri bir eve düzenledikleri operasyonda 74 adet sikke, 1 adet yüzük, 58 adet tarihi eser ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Reyhanlı ilçe Jandarma Komutanlığı, Kuşaklı Mahallesi'nde ikamet eden M.C isimli şansın evinde tarihi eser bulundurduğu ve tarihi eserleri elden çıkarmak istediği ihbarını aldı. Alınan ihbar üzerine harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı timleri söz konusu eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada Jandarma 74 adet sikke, 1 adet yüzük, 58 adet tarihi eser buldu. Olayla ilgili ev sahibi M.C. gözaltına alınırken, ele geçirilen tarihi eserler Hatay Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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Tarihi eser kaçakçıları yakayı ele verdi
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