Tarihi eser kaçakçılığına karşı Türkiye-ABD işbirliği

Türkiye ile ABD arasında, Türkiye'ye ait arkeolojik ve etnolojik eserlerin kaçakçılığının önlenmesi ve kültürel mirasın korunması için işbirliği anlaşması imzalandı. Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde düzenlenen törenle anlaşmayı imzalayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield birer konuşma yaptı.Bakan Ersoy, "Ülkemizden yasadışı yollarla çıkarılarak ABD'ye götürülen eserlere el konulacak ve Türkiye'ye iadesi sağlanacaktır. ABD kolluk birimlerinin operasyonlarına da hukuki zemin teşkil edecek olan bu önemli belge aktif sonuçlar getirecektir. ABD'nin işbirliği sayesinde Zoyka mozaikleri ve Kibele heykeli ülkemize geri döndü. Her eser kendi vatanında ve ait olduğu yerde güzel, orada anlamlıdır" dedi.David Satterfield de kültürel mirasın, tüm Türk vatandaşları için gurur kaynağı olduğunu belirterek, imzalanan işbirliği mutabakat zaptı ile ABD'nin, Türkiye'nin kültürel kaynaklarını herkesin yararına korumak için üzerine düşeni yapacağını söyledi.