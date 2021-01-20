Tasarım ve Beceri Merkezi’nden büyük başarı

Uluslararası Kodlama/Programlama üzerinde faaliyetler gösteren ülkemizde İstanbul ve Ankara'da şubeleri bulunan Uluslararası Kodlama ve Matematik Okulu Algorithmics tarafından düzenlenen dünya geneli Rusya, Hindistan, Çin, Japonya gibi birçok gelişmiş ülkenin takımlar halinde katıldığı Online Kodlama ve Matematik Kış Oyunları düzenlendi. 8-11 yaş grubu kategorisinde düzenlenen yarışmaya 35 ülkeden toplam 6'şar kişilik 1849 takım katıldı.

159 takım algoritma bölümünü geçerek finalde yaratıcılık yarışmasında karşı karşıya geldi. Yaratıcılık yarışmasında en yaratıcı kodlama projesinde, Sivas Tasarım ve Beceri Merkezi öğrencileri Rusya, Hindistan, Kanada, İspanya gibi ülkeleri geride bırakılarak yarışmada birinci oldu.

Sivas Valiliği yarışmaya Tasarım ve Beceri Merkezinden katılan öğrenciler Mert Şanlı, İsmet Efe Altınok, Nakşidil Gülsüm Koç, Beray Sefil, Kaan Gedik, Zehranur Özdemir ve organizasyon ve destekte bulunan Robotik Kodlama Atölye liderlerini tebrik etti.