Tekirdağlı balıkçılar, İğneada'da 200 ton hamsi yakaladı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından İstanbul Boğazı'nın tamamında ve Karadeniz'de İstanbul'un Sarıyer ilçesi Kumköy Aslan Burnu'ndan, Gürcistan sınırına kadar olan karasularda hamsi avcılığının 28 Ocak'a kadar durdurulması üzerine balıkçılar, yasak bölge dışında kalan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İneada bölgesi açıklarında avlandı. Tekirdağ'dan bölgeye giderek avlanan balıkçılardan Eyüp Yiğiter, yaklaşık 200 ton hamsi avladıklarını söyledi. Kasalarla doldurdukları hamsileri kıyıya getirip, 14 kilo gelen bir kasa hamsiyi 80 liradan sattıklarını söyledi.



Balıkçı Yiğiter, Rusya'da suların soğuması ile Bulgaristan üzerinden İğneada'ya gelen hamsi sürülerinin yakalandığını belirterek, Karadeniz'de hamsi avının yasaklanmasından sonra, hamsi fiyatları çok artmıştı. Bugün bereketli bir av oldu, vatandaşımız ucuz hamsi yiyebilecek" dedi.