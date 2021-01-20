TIR, otomobili biçti: Aynı aileden 5 kişi öldü

Mersin'de kontrolden çıkan TIR, karşı şeride geçerek otomobili biçti. Otomobildeki aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Kaza dün akşam saatlerinde Tarsus- Pozantı TEM Otoyolu'nda meydana geldi. Şakir Sarı yönetimindeki TIR, kontrolden çıkarak karşı şeritten gelen Gazi Rüzgar idaresindeki otomobile çarptı. Metrelerce sürüklenen otomobil demir yığını haline dönüşürken, TIR ise devrildi. Kazada otomobilde bulunan Emine Rüzgar, Ali Rüzgar, Ayşe Rüzgar, Gazi Rüzgar ve Meryem Rüzgar olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan Kerim Rüzgar ile TIR şoförü Şakir Sarı ise kazadan yaralı olarak kurtuldu. Yaralılar Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.