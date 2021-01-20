Tornavidayla lüks araçları çaldılar

İstanbul Esenyurt'ta alarm sistemini devre dışı bırakan şüpheliler 2 lüks aracı ve çelik kasayı alarak kayıplara karıştı. Olay dün sabah saatlerinde Osmangazi Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir oto galeride meydana geldi.

Oto galerinin önüne siyah bir araçla gelen kimliği henüz tespit edilemeyen 4 şüpheli, alarm sistemini devre dışı bırakarak otomobil galerisine girdi. Yaklaşık 5 milyon değerindeki 2 lüks otomobilin yedek anahtarını aldıktan sonra, çelik kasayı da birinin bagajına koyarak kayıplara karıştı. İş yeri sahipleri sabah geldiklerinde 2 otomobilin ve çelik kasanın çalınmış olduğunu görerek durumu hemen polise bildirdi. İş yerinin güvenlik kamerasına da şüphelilerin çaldığı iki araçtan beyaz renkte olanının kaçırılışı anı yansıdı.

Galeri çalışanı, "Olay 05.20 sıralarında gerçekleşiyor. 4 kişi siyah bir otomobille geliyor. İlk önce tornavidayla parçalayarak kapımızı açıyorlar. Burada lüks bir aracımız vardı onu ve dışarıdaki başka bir aracı alıyorlar. Kasamızda yüklü miktarda para vardı, kasayı da alıyorlar. Alarmı devre dışı bırakıyorlar. Devre dışı bıraktıktan sonra da rahatlıkla çalışıyorlar içeride" diye konuştu.