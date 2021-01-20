TÜİOSB'nin ilk kısım altyapı çalışmaları başladı

Mersin'de Tarsus Tarımsal Ürün İşleme Organize Sanayi Bölgesi'nin (TÜİOSB) ilk kısım altyapı çalışmaları başladı. TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan ve Meclis Başkanı Hamit İzol altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, ilk etapta 180 hektarlık alanda oluşturulan 70 parselin büyük bölümünü yatırımcılara tahsis ettiklerini belirterek, "TÜİOSB'nin ilk etabının 2 yıl içinde tamamlanmasını hedefliyoruz. 5 yıl içerisinde bütün fazlasının tamamlanmasıyla en az 100 yatırımcıyla birlikte modern ve görkemli bir üretim üssü haline gelecek" dedi.

Toplam 245 hektarlık TÜİOSB'nin 180 hektarlık ilk kısmının altyapı inşaatının başladığını belirterek Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, "Bu yatırım gerçekten kentimiz için de ülkemiz için de önemli, örnek olacak bir yatırım" dedi.

Mersin ve çevresinde üretilen tarım ürünlerinin TÜİOSB'de işlenerek katma değerli ürün haline getirilip dünyaya ihraç edileceğini ve aynı zamanda da Türkiye pazarına sunulacağını belirten Kızıltan, yaz aylarında tamamlanması planlanan OSB'nin yalnız bölgeye değil tüm ülkeye değer katacağına inandığını söyledi. Üretimin olduğu her alanı desteklediklerini de ifade eden Başkan Kızıltan, "MTSO olarak Mersin'deki hemen tüm OSB'lerde büyük desteğimiz var. TÜİOSB yanında Anamur OSB ve Erdemli OSB'ye de katkımız olacak. Bu anlamda üretim için, sanayi için elini taşın altına koyan tüm girişimcilerimize teşekkür ediyorum. Mersin ve Türkiye için önemli bir yatırımdır hayırlı olsun" diye konuştu.

Meclis Başkanı Hamit İzol da Mersin'de güzel yatırımlar gerçekleştiğini belirterek, "Kentimiz hızlı bir gelişim sürecine girdi. TÜİOSB ihtisas olması nedeniyle ilk olma özelliği de taşıyor. Yıllar önce Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi ilk etabını dahi doldurmakta zorlanırken bugün ilçelerle birlikte 9'uncu OSB'mizin çalışmalarını izlemek mutluluk veriyor" dedi.

İzol, "Mersin ekonomisinin gelişmesine önemli katkılar sunan Başta Sayın Bakanımız Lütfi Elvan, Milletvekillerimiz, Valimiz Ali İhsan Su, belediye başkanlarımız, STK'larımız, Odalarımız hepsine teşekkür ediyorum. Mersin'de güzel çalışmalar yapılıyor. Bu yatırımın da en kısa sürede altyapısının tamamlanıp inşaatlara başlanacağına ve kısa sürede müteşebbislere teslim edileceğine inanıyorum" dedi.