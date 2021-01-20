Sağlık Bakanı'ndan son dakika: Türkiye corona virüsü vaka sayısı açıklanıyor! 20 Ocak Bugün günlük korona tablosu ile vaka sayısı kaç oldu?

Geçtiğimiz gün son 24 saatte 7 bin 218 kişinin tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 277 bin 987'ye yükseldi.

Test sayısı 27 milyon 698 bin 556'ya ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 399 bin 781, vefat sayısı 24 bin 328, ağır hasta sayısı 2 bin 162 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,1, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,2, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK İLK DOZ AŞILAMADA SONA GELİNDİ

Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 14 Ocak'ta ülke genelinde başlatılan aşılama çalışmaları bugün de devam etti. Aşılamanın altıncı gününde, CoronaVac aşısı olanların sayısı 950 bini geçti.