Sağlık Bakanı'ndan son dakika: Türkiye corona virüsü vaka sayısı açıklanıyor! 20 Ocak Bugün günlük korona tablosu ile vaka sayısı kaç oldu?

Son dakika haberi: Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı günlük tablo üzerinden kamuoyuna duyurulmaya devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca akşam saatlerine doğru sosyal medya hesabından günlük verilere ilişkin açıklama yapıyor. Öte yandan vakaların kritik sevilerin altına inmesi halinde kısıtlamaların kaldırılacağı ifade edilmişti. Peki, Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? 20 Ocak 2021 Günlük korona tablosu ile corona virüs vaka sayısı son durum ne? İşte son dakika gelişmelerinin detayları…
TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
Geçtiğimiz gün Türkiye'de son 24 saatte 175 bin 133 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 6 bin 818 kişinin testi pozitif çıktı, 167 kişi yaşamını yitirdiği ifade edilirken pozitif hasta sayısında yaşanan düşüş dikkat çekti. Ülkemizde aşılama çalışmaları devam ederken vatandaşlar günlük tablo ile vaka sayısını araştırmaya devam ediyor.
19 OCAK 2021
VAKA SAYISI: 6 bin 818
HASTA SAYISI: 761
VEFAT SAYISI: 167
İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 218
Geçtiğimiz gün son 24 saatte 7 bin 218 kişinin tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 277 bin 987'ye yükseldi.
Test sayısı 27 milyon 698 bin 556'ya ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 399 bin 781, vefat sayısı 24 bin 328, ağır hasta sayısı 2 bin 162 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,1, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,2, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK İLK DOZ AŞILAMADA SONA GELİNDİ
Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 14 Ocak'ta ülke genelinde başlatılan aşılama çalışmaları bugün de devam etti. Aşılamanın altıncı gününde, CoronaVac aşısı olanların sayısı 950 bini geçti.
YURT GENELİNDEKİ 90 YAŞ VE ÜSTÜ EVLERİNDE AŞILANIYOR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün, huzurevleri ve engelli bakım merkezlerinde kalanların yanı sıra 90 yaş ve üstü vatandaşların aşılanacağını bildirmesinin ardından bu sabah 81 ilde aşılama çalışmalarına başlandı.
Bu kapsamda yurt genelindeki 90 yaş ve üstündeki 198 bin kişiye evinde CoronaVac aşısı uygulanacak. Bu yaş grubunun aşılanmasının kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.
KOCA, RUSYA BÜYÜKELÇİSİ İLE "SPUTNİK V" AŞISINI GÖRÜŞTÜ
Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov'u bakanlıkta misafir ettiklerini belirterek, "Kendileri ile Sputnik V aşısı başta olmak üzere sağlık alanındaki iş birliklerimizi değerlendirdik." bilgisini verdi.
Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin ile de görüşen Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Aşı programımıza verdikleri destek ve üstlendikleri dostça rol sebebiyle kendilerine çok teşekkür ediyorum. İnsanlığın ortak faydası için birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
MALKARA'DA KISITLAMA İHLALİNE PARA CEZASI
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında mühürlü olmasına rağmen kıraathanede oyun oynayan 25 kişiye 77 bin 500 lira ceza uygulandı.
Nevşehir'de zabıta ekipleri, kentteki farklı noktalarda ulaşım hizmeti veren 74 özel halk otobüsünü oturum düzeni ve maske kullanımı konusunda denetledi.