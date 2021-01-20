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ve bebeği son yolculuğuna uğurlandı! Eşinden yürek yakan feryat...

'nın Suruç ilçesinde meydana gelen yangında Jandarma ile 4 aylık oğlu hayatını kaybetti. Acı olayın ardından Uzman Çavuş ve oğlu için düzenlenen törende eşinin ve annesinin feryadı yürekleri yaktı! Yangında oğlunu kaybeden anne oğluna, 'Yaktın beni' diye seslenirken eşi 'Daha kokun burnumda' diyerek gözyaşı döktü.

DHA
Giriş Tarihi: 20.1.2021 16:47 Son Güncelleme: 20.1.2021 17:09 ABONE OL
Uzman Çavuş Kaan Can Serpinli ve bebeği son yolculuğuna uğurlandı! Eşinden yürek yakan feryat...

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yangında hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Kaan Can Serpinli ile 4 aylık oğlu Asil Göktuğ Serpinli için İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Törene, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Akbuğa, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz, Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Uzman Çavuş Serpinli'nin babası Aycan annesi Songül, eşi Merve ile silah arkadaşları katıldı.

Törende oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanan Songül Serpinli, 'Yaktın beni' diyerek gözyaşı döktü. Yangından yaralı olarak kurtulan uzman çavuşun eşi Merve Serpinli ise Asil Göktuğ bebeğin tabutuna kapanarak, "Daha sütün duruyor. Kokuna dayanamıyorum" diye ağıtlar yaktı.

Saygı duruşu ve yapılan duaların ardından Uzman Çavuş Kaan Can Serpinli ile oğlu Asil Göktuğ'un cenazeleri, memleketleri Çorum'a uğurlandı.

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Uzman Çavuş Kaan Can Serpinli ve bebeği son yolculuğuna uğurlandı! Eşinden yürek yakan feryat...
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