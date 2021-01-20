Uzman Çavuş Kaan Can Serpinli ve bebeği son yolculuğuna uğurlandı! Eşinden yürek yakan feryat...

Törende oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanan Songül Serpinli, 'Yaktın beni' diyerek gözyaşı döktü. Yangından yaralı olarak kurtulan uzman çavuşun eşi Merve Serpinli ise Asil Göktuğ bebeğin tabutuna kapanarak, "Daha sütün duruyor. Kokuna dayanamıyorum" diye ağıtlar yaktı.