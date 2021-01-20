Kelime anlamı olarak selamlama manası taşıyan Wakanda Forever nedir, ne anlama gelir sorgulamaları sürüyor. Survivor Steven'ın oyun kazandıktan sonra bu kelimeyi telaffuz ederek sevinmesi üzerine sosyal medyada gündem olan Wakanda Forever nedir, ne anlama gelir? Survivor Steven'ın sevinci Wakanda Forever ne demek?

WAKANDA FOREVER NE DEMEK?

Wakanda Forever kelimesi selamlama anlamına gelmektedir. Wakanda görünen bir hayali ülkedir. Amerikalı çizgi roman tarafından yayınlanan Marvel Comics. Sahra altı Afrika'da bulunur ve süper kahraman Kara Panter'e ev sahipliği yapar. Wakanda ilk olarak Fantastic Four # 52'de göründü ve Stan Lee ve Jack Kirby tarafından yaratıldı.