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Yakalanmamak için tekne batırdılar

İlçesinde, kaçak olarak midye avcılığı yaptıkları tespit edilen kişiler, polis botunu görünce, kendi teknelerini batırıp kıyıdan kaçmaya çalıştılar. Ancak bu hamleleri de bir işe yaramadı ve kısa sürede yakalandılar.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 20.1.2021 09:37 ABONE OL
Yakalanmamak için tekne batırdılar

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit Körfezi'nde yapmış oldukları denetimler esnasında, bir tekne içerisinde 4 kişinin kaçak olarak midye avcılığı yaptığını tespit etti. Kaçak midye avcıları, kendilerine yanaşan polis botunu görünce tekneyi hızla kıyıya yanaştırdı. Ardından yakalanmamak için tekneyi batırıp karaya çıkarak her biri farklı yönlere doğru koştu. Deniz polisi ise hem karadan hem denizden yaptığı çalışmalar sonucu U.S, N.Ö, F.K ve M.S isimli midye avcılarını yakalayarak gözaltına alındı. Şahıslara 1380 sayılı su ve su altı ürünlerinin korunması kanunda yer alan kaçak midye avcılığı suçundan işlem yapıldı.

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Yakalanmamak için tekne batırdılar
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