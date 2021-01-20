İtfaiye müdürünün kurtardığı kediden acı haber

Kedinin yaşamını yitirdiğini belirten Duman, şöyle devam etti: Çok üzüldük. Kedinin adı da benim soyadım olan 'Duman'mış. Sevindirici olansa fazla bir maddi kayıp olmadı. 3'üncü katta oturan 2 yaşlı vatandaşımızı kurtardık. Bunun yanında 3-4 tane büyükbaş hayvanı kurtardık. Kedinin ölmesi üzüntü verici bir olay. Benim kızımın da kedisi var. Bütün hayvanlar ve canlar bizim için değerlidir. Kedi de olsa bizim için her canlı önemlidir.