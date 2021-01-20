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Yangında mahsur kalanlar kurtarıldı

’te bir apartmanda çıkan sonrasında patlama meydana geldi. Mahsur kalan yabancı uyruklu kurtartıldı

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Giriş Tarihi: 20.1.2021 14:09 ABONE OL
Yangında mahsur kalanlar kurtarıldı

İstanbul Fatih'te bir apartmanın ikinci katında çıkan yangında mahsur kalanlar son anda kurtarıldı. Yangınla beraber patlama meydana geldi. Alevli yangın Saraç İshak Mahallesi Hamam Çıkmazı Sokak'ta saat 11.00 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, bir apartmanın ikinci katında yabancı uyruklu kişilerin yaşadığı dairede henüz bilinmeyen bir neden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek üst kata da sıçradı. Binada yaşayanlar kendilerini dışarı atarken 3 kişi içeride mahsur kaldı. Yangın vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken nedeni belirlenemeyen bir patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek içeride yaşayan kişileri dışarı çıkardı. Mahsur kalan yabancı uyruklu 3 kişiden 2'si dumandan etkilenirken 1 kişi yaralandı. Yaralı kişi sağlık ekiplerince ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı.

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Yangında mahsur kalanlar kurtarıldı
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