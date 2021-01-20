Yaptığı vahşeti bu sözlerle anlattı! Boğazını kestim canı acımasın diye...





'7 YILDIR BU PLANI YAPIYORDUM'



Şikayetçi Hüseyin Yılmaz ise kardeşinin güzellik uzmanı olduğunu, toplam 4 yıl evli kalıp 2013'te boşandığını, sanığın kardeşini sürekli ölümle tehdit ettiğini öne sürdü. Şikayetçi İsmet Yılmaz da kardeşi Neslihan'ın eşinden boşandıktan sonra başkasıyla dini nikahlı evlendiğini ifade ederek, "Yeni doğum yapmıştı. Anıl, Neslihan'ın doğum yaptığını ve bende kaldığını öğrenmiş. Beni aradı. Kendi çocuklarını almak istediğini söyledi. Ben de kardeşimin zaten çocukları ona vereceğini, Antalya'ya gelmesini istedim. Üç hafta sonra sanık geldi. Neslihan ile konuşmak istediğini söyledi ve birlikte çıkıp gittiler. Sonrasında geldi, masaya bıçak ve cep telefonunu bırakarak, 'Sizin yapamadığınızı ben yaptım. 7 yıldır bu planı yapıyordum. Sonunda bitti' dedi ve polisi aradığını söyledi" diye konuştu.



Şikayetçilerin avukatı Yağmur Burçin Sayın ise, cinayetin planlanarak işlendiğini belirterek, "Sanık cinayette kullandığı silahı çantada getirerek planlı olarak bu suçu işlemiştir" dedi.



Sanığın tutukluluğunun devamına karar verilen duruşma, eksiklerin giderilmesi için ertelendi.





BOĞAZINI 5 KEZ KESTİ



Duruşma sonrasında açıklama yapan avukat Sayın, "Sanık duruşmada çok ilginç cevaplar verdi. Neredeyse yarım saat konuşturulamadı. Mahkeme başkanı duruşmayı ertelemeyi teklif etmesine rağmen sustu. Zaman zaman zikir çekmeye başladığına şahit olduk. Adli tıpa sevk edildi. Bu aşamada olay kasten adam öldürme değil, soğukkanlı bir biçimde işlenen planlı bir cinayettir. Bu iddiamız da sanığın maktulün ağabeyine çektiği mesajlarda mevcuttur. En sonunda da sanık eski eşinin boğazını 5 bıçak darbesi ile kesmiştir. Öncelikle Çocuklar ve Kadınlar Derneği adına takip ettiğim bu vahşi cinayetin takipçisiyiz" diye konuştu.