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Yaşlı kadını rehin almıştı! Bıçaklı saldırgan sonunda teslim oldu!

'da üvey akrabası olduğu ileri sürülen yaşlı kadını rehin alan bıçaklı saldırgan gözaltına alındı. Annesin olay yerine gelmesinin ardından rehin aldığı yaşlı kadını serbest bırakan şüpheli kısa bir süre sonra polis ekiplerine gelerek teslim oldu.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 21.1.2021 00:49 ABONE OL
Yaşlı kadını rehin almıştı! Bıçaklı saldırgan sonunda teslim oldu!

Olay Üsküdar ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi'nde 20 Ocak Çarşamba günü gece geç saatlerde meydana geldi. İddiaya göre annesi ve babası kısa bir süre önce boşanan C.Ş.(27), alkol alarak üvey akrabası olduğu ileri sürülen 74 yaşındaki N.T.'nin evine geldi. İkili, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Bunun üzerine şüpheli C.Ş.,eline geçirdiği bir bıçak ile yaşlı kadını rehin aldı.

ANNESİNİ ÇAĞIRDI

Yaşanan olayın ardından olay yerine gelen polis, C.Ş.'yi ikna etmeye çalıştı. C.Ş.'nin, annesiyle görüşmek istediğini belirtmesi üzerine polis, şüphelinin annesini olay yerine getirdi. Bıçaklı saldırgan, annesiyle görüştükten kısa bir süre sonra rehin aldığı yaşlı kadını serbest bıraktı.

POLİSE TESLİM OLDU

Annesinin gelmesiyle rehin aldığı yaşlı kadını serbest bırakan şüpheli, polisin yoğun ısrarı ve ikna çabasının ardından elindeki bıçakla beraber teslim oldu. Gözaltına alınan C.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edildi.

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Yaşlı kadını rehin almıştı! Bıçaklı saldırgan sonunda teslim oldu!
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