Yatakların boş olduğu yoğun bakımın fotoğrafını ‘Oh be’ notuyla paylaşan doktor konuştu

Pandemi sürecinde zor şartlar altında görev yaptıklarını söyleyen Heppekcan, "Yaklaşık bir senedir bütün sağlık çalışanları olarak pandemi sürecinde büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Çok kötü günlerimiz oldu, bayağı kötü günler yaşadık. Yaptığım paylaşım da bu kötü günlerin sonunda tünelin ucunda gördüğümüz ışıkla alaka bir paylaşımdı. Ünitemizdeki koğuşlardan bir tanesi yaklaşık 1 haftadır boş olduğu için temizlettik o koğuşu. Daha sonra koğuşun önünden geçerken içeriye de güneş ışığı yansıyordu gördüğüm, daha önce yaşadıklarımız, kaybettiğimiz hastalar, yeniden hayata bağlanan hastalar, bunların hepsini düşünerek böyle bir fotoğraf çekip sosyal medyaya koydum. 'Oh be' etiketiyle paylaştım, çünkü son dönemde hepimiz artık biraz 'Oh be' diyebiliyoruz sonunda. Sağlık Bakanlığı da izinlerimizi açtı bu da bizi mutlu ediyor tabi" dedi.