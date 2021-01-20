Yatakların boş olduğu yoğun bakımın fotoğrafını ‘Oh be’ notuyla paylaşan doktor konuştu

'SAGLIK ÇALIŞANLARI BÜYÜK ÇİLELER ÇEKTİ'

Hastanede çok zorluklar çektiklerini ifade eden Doktor Heppekcan, "Çok kötü günler yaşadık, çoğu zaman yakınlarımızı göremedik. Sıkıntılı süreçlerdi, en son aralık ayındaki son kısıtlamalardan sonra etkisi güzel bir şekilde yansıdı halkımızın duyarlılığı sayesinde. Kısıtlamalardan yaklaşık 3 hafta sonra etkilerini görmeye başladık. Daha sonra korktuğumuz yılbaşından sonraki 15 gündü, 'Tekrar bir patlama yaşar mıyız?' diye düşünüyorduk. Çok şükür en azından Kocaeli için böyle bir durum gelişmedi. Yavaş yavaş yoğun bakım yatak sayılarını azaltabildik. Kapatabildiğimiz pandemi servislerimiz oldu. Bütün sağlık çalışanları olarak çok mutluyuz ve gururluyuz. O odayı ilk gördüğümde dram ve üzüntüyle karışık bir sevinç yaşadım. İfade etmek çok zor. Yaşadığımız dram çok büyük. Sağlık çalışanları büyük çileler çekti, kaybettiğimiz sağlık çalışanları oldu, bizim hastanemizden de bir doktorumuzu kaybettik. Bunları yaşamak çok güçtü ve oradaki insanların kayıpları, aileleri düşünüyorsunuz. Oraya bakarken, o güneş ışığı içeri vururken, hem bir yandan mutlusunuz yataklar boş diye ama o yataklardan insanlar sadece evlerine taburcu olmadılar, kaybettiğimiz insanlar da çok oldu. Çok garip bir duyguydu, hüzün ve sevinç iç içeydi anlatmak çok zor." diye konuştu.