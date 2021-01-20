Yüksekova'da esnaf brandalarla çatı temizledi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde üç gün önce başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı adeta durma noktasına getirdi. İlçe merkezinde kar kalınlığı bir metreye yaklaşırken, yağış nedeniyle birçok mahalle, köy ve mezra yolları ulaşıma kapandı. Sabah saatlerinde İş yerlerine gelen bazı esnaflar da ellerine aldıkları küreklerle iş yerinin önünde ve çatılarında biriken karları temizledi.

Branda yardımıyla işyerinin çatısını temizleyen İskender Orpak isimli esnaf, "Üç gündür devam eden kar yağışı hayatı olumsuz bir şekilde etkiledi. Kendi imkanlarımızla arkadaşlarla beraber işyerimizin çatısında biriken karları branda yardımıyla temizliyoruz." dedi.

Karla mücadele ekipleri de kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.