Yüksekova'da kar elektrik direğini yıktı, köy elektriksiz kaldı

Hakkari'nin Yüksekova İlçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle elektrik direği devrildi. Köy elektriksiz kaldı.

Öğle saatlerinde İlçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan Tuğlu köyünde yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle elektrik direği devrilirken, bir çok köy elektriksiz kaldı. Köylülerin ihbarı üzerine Van Gölü Elektrik Dağıtım Şirketi (VEDAŞ) ekipleri bölgeye giderek onarım çalışmaları başlattı.

İlçe genelinde de bazı bölgelerde yaşanan enerji hatlarındaki arızaların giderilmesi için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.