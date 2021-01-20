Yüksekova'da kayakçılar karda yüzdü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kamışlı köyünde ki kayak merkezinde kayakçılar atrenmandan sonra karda yüzdü. Soğuk havanın etkisiyle kısa da olsa karın tadını çıkartan sporcular, karda yüzmenin çok güzel olduğunu ifade ettiler.

Milli kayaklı koşu sporcusu Orhan Ören, "İlçemizde üç gündür devam eden kar yağışı en çok biz kayakçıları sevindirdi. Bugün Kamışlı köyü tesislerimiz de rutin antrenmanlarımızdan sonra arkadaşımla beraber Cryo Cabin yani (soğuk lipoliz) yöntemi ile karda yüzdük. Bu yöntem ile eksi 30 ile 165 derece de ki vücudu şoka uğratmak yorgunluğu, ödemi atmak, enerji sağlamak kasların rahatlaması için etkili bir yöntem. Tüm dünyada bir çok branşta yapıldığı gibi özellikle kayak sporu yapan profesyonel sporcularda da çok etkili bir yöntem biz Yüksekova milli kayaklı koşu sporcuları da bundan geri kalmadık." dedi.