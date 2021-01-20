Yüzme havuzları, hamamlar, saunalar ve masaj salonlarının açılacağı tarih belli oldu mu?

Koronavirüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından alınan karar gereğince, yüzme havuzlarının, hamamların, saunaların ve masaj salonlarının faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulmuştu. Vaka sayılarındaki düşüşün ardından bu yerlerin ne zaman açılacağı da en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. İşletme sahipleri başta olmak üzere, bu yerlere giden vatandaşlar tarafından konuya yönelik araştırmalar hız kazandı.
Kovid-19'la mücadele çerçevesinde uygulanan sınırlamalarla vaka sayıları bir ay öncesine göre yüzde 60'tan fazla düştü. Bunun akabinde şubat başından itibaren bazı sınırlamaların gevşetilebileceği gündeme geldi. Peki, yüzme havuzları, hamamlar, saunalar ve masaj salonları ne zaman açılacak? İşte, bazı bilgiler...
Türkiye artan vaka sayıları ile birlikte okulların uzaktan eğitime geçmesi, hafta içi akşam, hafta sonu tam gün sokağa çıkma kısıtlaması, restoran ve cafelerin kapatılması gibi önemleri hızla devreye soktu. Bu önlemler etkisini gösterdi ve kısa bir süre içinde günlük vaka sayısı 30 binlerden 6 bin seviyelerine kadar geriledi. Aşılama sürecinin de devreye girmesi ile birlikte bunların çok daha aşağı inmesi bekleniyor. Önümüzdeki ayın başlarına kadar 10-15 milyon kişinin aşılanması ile önemli bir rahatlama sağlanacağı belirtiliyor.
TÜM GÜN SINIRLAMASI KALKABİLİR
Hafta içi sokağı çıkma yasağının saatlerinin 22.00-23.00 saatlerine çekilmesi, hafta sonu tam gün sınırlamasının ise tamamen kaldırılabileceği ifade ediliyor.65 yaş üstü 18 yaş altı gruplara getirilen sınırlamanın esnetilmesi üzerinde duruluyor.
YENİ PLANLAMA İLGİLİ MAKAMLARIN GÜNDEMİNDE
Türkiye'de aşılama sürecinin başlamasının ardından yeni planlar yapılmaya başlandı. İlk parti aşılar sağlık çalışanlarına yapılırken, edinilen bilgilere göre yeni aşılara ilişkin planlamalar sürüyor. Sağlık çalışanlarına aşıların bir hafta-on gün içinde tamamlanacağı belirtiliyor. Yeni parti aşıların gelmesi, klinik çalışmaların tamamlanması ve diğer gruplara aşılamanın şubat ayının ikinci yarısından önce mümkün olmayacağı ifade ediliyor. Buna bağlı olarak aşılamanın hızlanması ve sonuç alınmasının mart ayının ikinci yarısını bulacağı belirtiliyor.
MART AYI UFUKTA GÖRÜNEN İLK TARİH
Edinilen son dakika bilgisine göre koronavirüs mücadelesinde yetkililer aşı konusunda tereddütlerin büyük ölçüde giderildiği, zorunlu olmamasına rağmen sürecin normal işleyeceği görüşünde. Aşının yapılan kişiyi korumasının yanı sıra, dışarıya yaydığı virüs yükünün de azalmasının, bulaştırıcılık düzeyini düşüreceği ifade ediliyor. Buna göre mart ayının ikinci yarısından itibaren kuralların yumuşatılabileceği, sonbahar döneminde virüsün kış gribi haline dönebileceği iddia ediliyor. Haziran ayından itibaren yerli aşının devreye girebileceği, tekrar aşılamalarının yerli üretimle yapılacağı öne sürülüyor.